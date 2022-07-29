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Töre: Dava bitmedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustosların huzur ve güven içinde kutlaması için üzerlerine düşen görevi her zaman yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini kaydederek, “20 Temmuz’lar, 1 Ağustoslar ve 15 Kasım’lar çok yaşasın” dedi.

29 Temmuz 2022 Cuma 14:14
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Töre: Dava bitmedi
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Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabul etti. 

Kabulde GKK Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı ve Polis Genel Müdür Vekili Hüseyin Sağıroğlu, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Hasan Küçük ile Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan, Talip Atalay, Serhat Akpınar ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı. 

- Topaloğlu: 1 Ağustos Kıbrıs Türk tarihi için çok önemli ve müstesna bir gün”

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihi için çok önemli ve müstesna bir gün olduğunu kaydetti. 

Konuşmasında Kıbrıs’ın fethinin önemine değinen Topaloğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu öncesi ve sonrasında da adadaki Türk varlığının korunması adına şehitler verildiğini söyledi. 

TMT’nin, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sonrası yerini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına devrettiğini anımsatan Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetlerinin o günden bugüne Derinya’dan Karpaz’a, Karpaz’dan Erenköy’e kadar olan tüm bölgede ve tüm ülke sathında huzur ve güvenliği sağlamaya devam ettiğini vurguladı. 

Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın halkın özgürlüğüne devam etmesi için tüm bedelleri ödemeye hazır olduğuna işaret etti. 

-Töre: "Dava bitmedi"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında üç bayramı bir arada yaşamanın mutluluğunu hissettiklerini söyledi. 

Adanın Türkler tarafından fethedilmesinden başlayarak bugünlere kadar gelinen süreçte verilen mücadeleyi anlatan Töre, bugün gelinen noktada davanın bitmediğini söyledi. 

Rumların ENOSİS ideallerinin devam ettiğini anımsatan Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve ona bağlı kurumların daha da güçlendirilmesini arzuladıklarını ifade etti. 

Töre, TMT yeminini anımsatarak, yemindeki ifadelerin Kıbrıslı Türklerin inanç değerleri olduğunu kaydederek, göklere çekilen ay yıldızlı bayrakların sonsuza kadar dalgalanacağını söyledi. 

1 Ağustos’ları kendilerinden sonraki nesillerin de huzur ve güven içerisinde kutlaması için üzerlerine düşen görevi her zaman yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Töre: “20 Temmuz’lar, 1 Ağustoslar ve 15 Kasım’lar çok yaşasın” dedi. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet fazilettir” ifadesini anımsatan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kendileri için en büyük fazilet olduğunu dile getirdi. 

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