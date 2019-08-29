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Töre'den Beyarmudu ve Pile'ye ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Beyarmudu ve Pile’yi ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
Töre'den Beyarmudu ve Pile'ye ziyaret

Zorlu Töre,  Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’le görüştü, Pile’ye geçerek incelemelerde bulundu.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip Meclis Başkan Yardımcısı Töre’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyarmudu’nun en uzun sınıra sahip yerleşim yeri olduğuna işaret eden Edip, bu bakımdan sınır boyunda gerçekleşen birçok sorundan etkilendiklerini, geçiş kapılarında yaşanan sorunların aşılması noktasında Rum Yönetiminin iyi niyetli olmadığını dile getirdi.

Beyarmudu Bölgesinin % 55’inin Ingiliz üsler bölgesinde kaldığına da işaret eden Edip, bunun da yerleşim yerlerinin bölünmesine sebep olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, İngiliz Üsler Bölgesinin geriye çekilmesi gerektiğine işaret ederek, bunun çözüm olmasa da bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşebileceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde ilelebet yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Töre, denizlerde varolan zenginlikten de iki tarafın eşit hakka sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Beyarmudu ziyaretinin ardından Başbakan Yardımcısı Töre, Pile’ye geçerek incelemede bulundu.

Sare.Ö/HY

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Anahtar Kelimeler:
Töre
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