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Töre'den önemli mesaj...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, devletin korunması, egemenliğe ve topraklara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

13 Aralık 2022 Salı 09:40
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Töre'den önemli mesaj...



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ı kabul etti.

-Işık

Meclis Şeref Salonu’nda yapılan kabulde konuşan Hasan Yılmaz Işık, Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası nedeniyle ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, insan haklarının ancak bağımsızlık ortamında korunabileceğini dile getirdi.

İnsan Hakları Günü’nün Birleşmiş Milletler Bildirgesi ile ilan edildiğini kaydeden Işık, bu hakkın korunmasından sorumlu BM’nin Kıbrıs Türkü’nün haklarını ihlal ve gasp eden taraf olmasının ilginç ve önemli olduğunu söyledi.

Amerika’nın bağımsızlık bildirgesindeki insan hakları doktrininde yer alan maddelerin KKTC’nin meşru olduğunu teyit eden bir insan hakları tezi olduğunu vurgulayan Işık, Kıbrıs Cumhuriyeti”ndeki ortaklık haklarının gasp edilerek, devletten silah zoruyla dışlanmasından ve yıllarca süren Rum uzlaşmazlığından sonra BM’nin Kıbrıs Türk halkını tanıması gerektiğini belirtti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de, dünyada bugün güçlü olan kesimlerin insan haklarından yararlanabildiğine değinerek, dünyanın geçirdiği birçok süreçte insan hakları ihlallerinin yaşandığının görüldüğünü kaydetti.

1959-60 anlaşmalarının federatif sisteme dayalı bir yapı olduğunu ve Rumların bunu asla benimsemediğini vurgulayan Töre, bugüne kadar masaya konan anlaşma metinleri ve fikirleri de Rum tarafının reddettiğini söyledi.

Töre, bu nedenle devletin korunması gerektiğine işaret ederek, egemenliğe ve topraklara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Yeryüzünde güçlülerin zayıfları ezdiği bir düzen olduğuna değinen Töre, bunun da her zaman idrak edilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte acılar yaşadığını ve yokluklar çektiğini ifade eden Töre, yeniden bugünlere dönmek istemediklerini söyledi.

Kıbrıs adasında 4 Mart 1964’den beri BM’nin yer aldığını anımsatan Töre, “Ancak bizim için barışın teminatı Barış Kuvvetleridir, Güvenlik Kuvvetleridir, mücahitlerdir, Türkiye’dir” dedi.

Kabulde Dernek tarafından Başkan Töre’ye Bağımsızlık Onursal Ödülü plaketi verildi.

Anahtar Kelimeler:
MeclisZorlu TöreEgemenlikKKTCDevletToprak
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