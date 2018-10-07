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Töre, doğalgaz aramaları hakkında açıklama yaptı

07 Ekim 2018 Pazar 13:53
Töre, doğalgaz aramaları hakkında açıklama yaptı

Meclis Başkan vekili Zorlu Töre, Rum-Yunan ikilisinin yürütmekte olduğu siyasetin, Kıbrıs adasında ve denizlerde mutlak hakimiyet kurmak olduğunu kaydetti.

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre yaptığı açıklamada, Rum-Yunan ikilisinin doğal gaz aramalarında takındıkları tavrın gerginlik yaratmaya yönelik olduğunu kaydetti.
“Amaçları bu gerginlikte yanlarına almaya çalıştıkları başta İsrail, Mısır, Fransa ve Amerika gibi ülkeleri de Türkiye’nin karşısına dikmektir” ifadelerini kullanan Töre, suların ısınmasının müsebbibinin 1963’ten 1974 yılına kadar yapılan EOKA faaliyetleri gibi Rum-Yunan ilişkisinin olduğunu belirtti.

Rumların zihniyetinin Helenizm’in egemenliğini hem Kuzey Kıbrıs’a hem de denizlere yaymak olduğunu dile getiren Töre, “Ne zaman tahditli yani ne ucu kapalı ne de ucu açık görüşmeler mümkün değildir. Kıbrıs meselesi artık sona ermeli kendi devletimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Anavatanımız Türkiye’ye sıkı sıkıya sarılmalıyız. Daha fazla zaman kaybı ekonomimize ve devletimizin kurumsal yapısına zarar vermektir. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanıdır. Doğruları görme doğruları yapma ve söyleme zamanıdır”dedi.

TAK

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreDoğalgazHaberKKTC
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