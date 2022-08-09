Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba ve oğlunun ardından bir kişi daha tutuklandı
Baba ve oğlunun ardından bir...
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
Kavga ettiği kişinin 4 dişini...
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...

Töre: "Doğu Akdeniz’de söz sahibiyiz"

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu sayesinde Doğu Akdeniz’de söz sahibi olduklarını ve buradaki enerji kaynaklarından yararlanma hakları olduğunu savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

09 Ağustos 2022 Salı 13:34
33 Okunma
Töre: "Doğu Akdeniz’de söz sahibiyiz"
banner48

Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki uluslararası hak ve menfaatlerini koruma maksadıyla Anavatan Türkiye’nin bugün itibariyle Taşucu Limanı’ndan Akdeniz sularına inecek Abdülhamit Han isimli sondaj gemisinin 3 ay boyunca gerçekleştireceği faaliyetlerin oldukça verimli geçmesini temenni etti.

Töre açıklamasında, “Anavatan Türkiye, kahraman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların koruduğu mavi vatan hudutlarında, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yürütme kabiliyetlerine sahip olan çok önemli bir filo kurmuştur. Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından Abdülhamit Han da üstün teknik donanımı ile yeni sondaj gemisi olmuştur. Bu sayede denizlerimizdeki hidrokarbon arayışları daha da güçlenecektir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu'ndan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama
Amcaoğlu'ndan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama
Baba ve oğlunun ardından bir kişi daha tutuklandı
Baba ve oğlunun ardından bir kişi daha tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim