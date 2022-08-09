Töre: "Doğu Akdeniz’de söz sahibiyiz"

Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki uluslararası hak ve menfaatlerini koruma maksadıyla Anavatan Türkiye’nin bugün itibariyle Taşucu Limanı’ndan Akdeniz sularına inecek Abdülhamit Han isimli sondaj gemisinin 3 ay boyunca gerçekleştireceği faaliyetlerin oldukça verimli geçmesini temenni etti.

Töre açıklamasında, “Anavatan Türkiye, kahraman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların koruduğu mavi vatan hudutlarında, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yürütme kabiliyetlerine sahip olan çok önemli bir filo kurmuştur. Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından Abdülhamit Han da üstün teknik donanımı ile yeni sondaj gemisi olmuştur. Bu sayede denizlerimizdeki hidrokarbon arayışları daha da güçlenecektir” dedi.