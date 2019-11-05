Töre, Ecevit’i ölüm yıldönümünde andı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatının Başbakanı” Bülent Ecevit’i ölüm yıldönümünde saygı ve sevgiyle andı.

Töre, yazılı açıklamasında, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatına “cesurca ve kahramanca karar verenlerin Kıbrıs Türk Halkının geleceğini de güvenceye aldığını” kaydetti.

Töre, “Barış ve Özgürlüğün simgesi olan 20 Temmuz 1974 ruhu daima Bülent Ecevit’le birlikte yaşayacaktır. Sayın Bülent Ecevit’e ölüm yıldönümünde rahmetler dilerken ruhunu incitmemek için Devletimize, özgürlüğümüze ve Anavatanımıza daima sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgularız” dedi.