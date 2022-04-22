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Töre: Ekonomik sıkıntıların içinde hükümetin görevine devam etmesini arzulardık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre BRT’de yayınlanan Manşet Artı programında UBP-DP ve YDP üçlü koalisyon hükümetinin istifası ve yaşanan süreci değerlendirdi.

22 Nisan 2022 Cuma 13:38
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Töre: Ekonomik sıkıntıların içinde hükümetin görevine devam etmesini arzulardık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, bütün makamların etik değer ve kurallara uyması gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, bir bakanla başbakan arasında çatışma veya fikir ayrılıklarına gidilse bile bunları kamuoyu önünde deşifre ederek sıkıntıya yol açmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Tüm yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu dile getiren Töre, “bunun mutlaka çaresi vardır. Meclis içinden çaresi çıkacaktır yeni bir hükümet kurulacaktır ama gönül isterdi ki bu kadar ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, insanların çaresiz duruma düştüğü bu ortamda gönül isterdi ki mevcut hükümet görevine devam etsin ve bir gün bile bir kaybımız olmasın” diye konuştu.

Zorlu Töre, ekonomik sıkıntıların ve sosyal problemlerin bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret ederek, en erken zamanda hükümet oluşumunun tamamlanması ve zaman kaybedilmemesi temennisinde bulundu.

Her ne kadar yenisi kurulana kadar mevcut hükümet görevi başında olsa da istifa etmiş bir hükümetin karar almada da sıkıntılar çekeceğini anlatan Töre, komite çalışmaları ve Bakanlar Kurulu’nun gündeminde bulunan işlerin de aksayacağını belirtti.

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