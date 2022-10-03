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Töre: Erdoğan’ın çağrısına Meclis sahip çıkmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi. Töre, yeni dönemde milletvekillerinden, Meclisin zamanında açılması için daha dikkatli ve titiz olmalarını istedi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 12:09
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Töre: Erdoğan’ın çağrısına Meclis sahip çıkmalı



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi. Töre, yeni dönemde milletvekillerinden, Meclisin zamanında açılması için daha dikkatli ve titiz olmalarını istedi.

Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı “KKTC’nin tanınması” çağrısına Meclisin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Zorlu Töre, bu çağrının uzun zamandır beklendiğini ve bu çağrının tarihe not düşüldüğünü ifade ederek, bu çağrının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti, Töre, KKTC’nin milli bir devlet olarak yoluna devam ettğini kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Cumhuriyet Meclisi'ne verdiği destekten ötürü teşekkür eden Töre, iki meclis arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına atılacak adımları selamladı.  

Yeni yapılacak Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Meclis binası ve millet bahçesi projesini desteklediğini söyleyen Töre, Cumhurbaşkanlığı ve meclis binasının bir an önce bitirilmesini temenni etti.

Töre, Rum tarafındaki silahlanmayı ve din adamları ile yetkililerin silahlarla atış yapmasını kınayarak, bu gibi aktivitelerin gerginliği artırdığını ve Türkiye’nin adadaki garantisinin daha da önem kazandığını vurguladı.

Meclis Başkanı Töre, Meclisin birinci döneminde yaptığı çalışmalar ile de bilgi verdikten sonra sözü parti başkanlarına verdi.

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