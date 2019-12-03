Töre: Farkındalık yaratmak önemli

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, engelliler gününde kamuoyunda farkındalık oluşturulmasının önemine işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Töre, 3 Aralık’ta etkinlikler düzenlenmesi ve farkındalık oluşturulmasının

önemine işaret etti.

Zorlu Töre mesajında “Dünya nimetlerine dalıp gidenlere hatırlatma olarakda nitelenen Engelliler Günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de Devletimize, Hükümetimiz, Meclisimize Sivil Toplum Örgütlerine ve tüm halkımıza “uyarı” vermelidir. Engellilerin ve ailelerinin yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel problemler daha geniş platformlarda değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Engellilerin sınıflaması yapılarak Devlette istihdamlar yapılması ve engellilerin sosyal hayata ve toplumsal yaşama yapacakları katkıların projelendirilmesinin önemine dikkati çeken Töre, “Beyinlerde oluşan engel fiziksel engelden çok daha fazla olduğu bir düzende sorunlar daha da artmaktadır. Sosyal adalet önce engellilerin sorunlarını çözmekle sağlanabilir”dedi.