Töre, Feyzioğlu'nu kabul etti

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Feyzioğlu, KKTC’nin hizmetinde olduklarını ifade ederek Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu bundan sonra da tam bir kararlıkla yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Öncelikli hedefin hiç kuşkusuz tanınma ve artık insan hakları boyutuna gelmiş bütün dünyanın gözü önünde devam eden izolasyonlara son vermek olduğunu ifade eden Feyzioğlu, bu yolda Türk Devletleri Teşkilatına KKTC’nin devlet statüsüyle gözlemci üye olmasını önemsediklerini belirtti.

Feyzioğlu, Başkan Töre’yi yakından takip ettiklerini ve her platformda Türkiye’ye büyük bir kararlılıkla dostluk ve dayanışmayı belirtmesinden dolayı da son derece memnun olduklarını söyledi.

Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rumların çözümden anladığı Güneydeki hakimiyetlerini Kuzeye kendi adlarına tesis etmektir. Yoksa ‘Adil bir federasyon kuralım ve bu federasyonda iki egemen devlet bulunsun, çatıda da eşit egemen devlet olalım’ mantığı değildir. Nihai amaç Kıbrıs Türkünü asimile etmek ve adayı tek parça olarak helenleştirmekten ibarettir. Hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve KKTC buna izin vermeyecektir. Kıbrıs Türkü devletine sahip çıkacaktır. Bundan hiçbir kuşkumuz yoktur. Türkiye, bütün gücüyle bu davanın arkasındadır”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, bazı kesimlerin “Anavatan” kelimesinden rahatsız olmasına rağmen Türkiye’nin kendileri için her zaman Anavatan olduğunu söyledi.

Türkiye olmasaydı Kıbrıs Türk halkının direnişini sürdüremeyeceğini ifade eden Töre, Türkiye’nin gelmesinin daima beklendiği için Kıbrıs Türkünün milli mücadeledeki direnişini örgütlediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda yürüdüğünü ve onun ilke ve inkılaplarına ilk günden beri sahip çıktığını vurgulayan Töre, Osmanlı’dan sonra beklenen Türk ordusunun garanti anlaşmaları ile Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı olarak, daha sonra da 20 Temmuz’da bir şafak vaktinde Kahraman Mehmetçikler ile geldiğini anımsattı.



Bugün bazı çevrelerin garantilerin ortadan kaldırılması ve Türk ordusunun adadan çıkması için uğraş verdiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının en büyük hamisi ve koruyucusunun Türkiye ve Türk ordusu olduğuna değindi.

Töre: “Bizim ilham kaynağımız, ne Avrupa Birliği ne de Güvenlik Konseyidir. Bizim ilham kaynağımız bugüne kadar gelmemizi sağlayan şehitlerimiz, gazilerimiz ve Anavatan Türkiye’dir, onun desteğidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ ve ‘AB’den adalet beklemeyiniz’ sözleri bizlere ışık tutmaktadır. Yolumuza devam edeceğiz. Gönüllerimiz birdir” dedi.

Kabulde Meclis Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.