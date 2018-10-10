Töre, gaziler heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, İzmir Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile İzmir Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı heyetini kabul etti.

Meclis Başkan Yardımcılığından verilen bilgiye göre, Töre, Muharip Gaziler ve Şehit Ailelerine Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın portrelerinin yanı sıra, TMT yemini ile Mücahitler Marşı yazılı tabloları hediye etti.

Töre muharip gazilere “Kıbrıs 12 adalar gibi olmasın, Kıbrıs Girit gibi olmasın diye 1878 yılından beri mücadele ediyoruz. Türkiye ve Türk ordusu bedenimizdeki can damarlarımızdaki kandır. Ada’da barış ve huzur vardır.” şeklinde seslendi.