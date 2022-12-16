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Töre, gençlere seslendi: Daima uyanık olmalısınız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kantara’da kamp eğitimi yapan Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği heyetini kabul etti, gençler ile bir araya geldi.

16 Aralık 2022 Cuma 11:37
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Töre, gençlere seslendi: Daima uyanık olmalısınız



Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan yapan Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz, 5 gün sürecek olan kamp süresi boyunca ziyaretler de gerçekleştirdiklerini ifade ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında konuk heyetin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini dileyerek çünkü burasının da bir Türk devleti olduğunu vurguladı.

Başkan Töre, KKTC devletinin kuruluş sürecine ulaşana kadar mücahit ve mehmetçiğin birlikte kan ve can verdiğini belirterek bu vatana sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.
Töre, Türk gençliğinin daima uyanık olması gerektiğini vurgulayarak birleşilmesi gereken yerin milli ve manevi değerler olduğunun altını çizdi.

Heyetin KKTC’de kamp yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Töre, KKTC’den gençlerin de Türkiye’de kamplar yaptığını anımsattı ve kaynaşmanın önemine değindi.

“Bizler birlikte güçlüyüz” diyen Töre, KKTC’nin önünün açık olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek enerji koridoru oluşturulması için çaba ortaya koymasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarına değinen Töre, Türkiye’nin büyüyen bir güç olduğunu söyledi.

Kabulde Meclis Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.

TÖRE, GENÇLERE HİTAP ETTİ

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulün ardından kamp için ülkede bulunan gençler ve velileri ile Meclis restoranında bir araya gelen Töre, burada da bir konuşma yaptı.

Töre, buradaki konuşmasında KKTC’nin Türküm diyen herkese emanet olduğunu söylerken, KKTC’nin yücelmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.
20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı gerçekleşmemiş olmamış olsaydı bugün Kıbrıs’ın bugün Girit gibi olabileceğini ifade eden Töre, KKTC’nin Kıbrıs adasının yarısında bir devlet olmasının Doğu Akdeniz’de Türk dünyasına büyük bir güç kattığını söyledi.

Töre, bu topraklarda milli ve manevi değerlere sahip çıkarak direndiklerini anımsatarak, ada üzerinde oynanan oyunları bugün de kabul etmeyeceklerini kaydederek: “Türkiye ve Türk ordusu ile birlikteyiz” dedi.

Başkan Töre daha sonra öğrenciler ile birlikte Meclis binası önünde fotoğraf çektirdi.

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Zorlu TöreMeclis
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