Töre, Girne Antik Limanda düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı

Gönüllü dalgıçlar eşliğinde gerçekleşen temizlik çalışmasında deniz içerisine atılan çöpler temizlendi.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğuna değinerek Girne Limandan çıkan çöpleri gördüklerinde çok üzüldüklerini söyle.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de ülkeyi ziyaret edenlerin olumsuz eleştirilerinin en başında çevre kirliği geldiğini ifade ederek bu soruna karşı sadece devletin ve belediyelerin çalışmalarının yeterli olamayacağını kaydetti.

Duyarlı sivil toplum örgütlerinin Girne’nin can damarı olan Antik Limanda yaptığı etkinliğin önemli olduğunu ifade eden Güngördü, çevre sorunları ile ilgili en çok üzerinde durulması gereken konunun eğitim olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında çevreyi temiz tutmanın sadece devleti yönetenlerin girişimiyle sağlanamayacağına işaret ederek denizin içerisinden dalgıçların çıkardığı atıkların üzücü verici boyutta olduğunu ifade etti.

Girne Antik Limanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin simge yerlerinden biri olduğuna değinen Başkan Töre, herkesin bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Töre, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir önemi olmadığını kaydederek: “Atalarımızdan miras kalan bu cennet vatanın her karış toprağını, gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz bilinciyle çevre konusunda hassas davranmalıyız diye düşünmekteyim.” dedi.