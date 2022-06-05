Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

Töre, Girne Antik Limanda düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Çevre Komitesi tarafından Federasyona bağlı Lions Kulüpleri ve Girne Belediyesi iş birliği ile Girne Antik Limanda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katıldı.

05 Haziran 2022 Pazar 13:51
0 Okunma
Töre, Girne Antik Limanda düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı

Gönüllü dalgıçlar eşliğinde gerçekleşen temizlik çalışmasında deniz içerisine atılan çöpler temizlendi.
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğuna değinerek Girne Limandan çıkan çöpleri gördüklerinde çok üzüldüklerini söyle.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de ülkeyi ziyaret edenlerin olumsuz eleştirilerinin en başında çevre kirliği geldiğini ifade ederek bu soruna karşı sadece devletin ve belediyelerin çalışmalarının yeterli olamayacağını kaydetti.
Duyarlı sivil toplum örgütlerinin Girne’nin can damarı olan Antik Limanda yaptığı etkinliğin önemli olduğunu ifade eden Güngördü, çevre sorunları ile ilgili en çok üzerinde durulması gereken konunun eğitim olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında çevreyi temiz tutmanın sadece devleti yönetenlerin girişimiyle sağlanamayacağına işaret ederek denizin içerisinden dalgıçların çıkardığı atıkların üzücü verici boyutta olduğunu ifade etti.
Girne Antik Limanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin simge yerlerinden biri olduğuna değinen Başkan Töre, herkesin bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Töre, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir önemi olmadığını kaydederek: “Atalarımızdan miras kalan bu cennet vatanın her karış toprağını, gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz bilinciyle çevre konusunda hassas davranmalıyız diye düşünmekteyim.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Gönyeli’de rengarenk hafta sonu
Gönyeli’de rengarenk hafta sonu
Ercan'da anlamlı etkinlik
Ercan'da anlamlı etkinlik










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim