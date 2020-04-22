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Töre, halkı yarın akşam 21.00’de evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yarın akşam, halkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için İstiklal marşını evlerden okumaya davet etti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:57
1105 Okunma
Töre, halkı yarın akşam 21.00’de evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yarın akşam, halkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için İstiklal marşını evlerden okumaya davet etti.

Töre açıklamasında şöyle dedi:

“Büyük Atatürk’ün armağanı 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kederde, kıvançta ve tasada bir ve beraber olduğumuz anavatan Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.

Milletimizin yine çoşku ve sevinçle ama bu defa evlerinden kutlayabilecekleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte kutlamak üzere Kıbrıs Türk Halkını 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21:00’de Anavatan Türkiye ile birlikte, hem Anavatan Türkiye hem de Kıbrıs Türkü’nün Milli egemenliğinin sembolü olan İstiklal marşımızı evlerimizden okumaya davet ediyorum.
Ulusal Egemenligimize sahip çıktığımızı ellerimizde bayraklarımızla, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ile birlikte balkon ve pencerelerden en gür sesimizle okuyacağımız istiklal marşımızla bütün dünyaya haykıralım.”

(BRT)

Son Güncelleme: 22.04.2020 12:19
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıOrlu Töre
Yorumlar
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guelloo 2020-04-22 12:40:28

oan guello sen bılırmın ıstıklal marsını ezbere..bence balkonda içelim ataturku oyle anarız

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vatandaş 2020-04-22 12:07:05

sonra da balkonlarda anavatanımızla birlikte namaz kılalım. şu an çok ihtiyacımız var.

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Misafir Avatar
çok bilmiş 2020-04-22 12:08:59 @vatandaş

bisiktir git madem okumak istemen git rum marşını oku o zaman oradada kiliseye giden

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VATANDAŞ 2020-04-22 14:43:17

SAAT 2050 DE EZAN OKUNUR. 2100 DA RAMAZANIN İLK TERAVİSİ. İSTİKLAL MARŞI İÇİN SEÇİLEN SAATE BAK. 1 SAAT ÖNCE OLAMAZMIYDI.

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