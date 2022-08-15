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Töre, Haspolat Şehitlerini anma törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 14 Ağustos 1974’te Haspolat bölgesinde şehit düşen askerler için düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:48
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Töre, Haspolat Şehitlerini anma törenine katıldı


Başkan Töre buradaki konuşmasında Şehitlik anıtındaki “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır.” yazısını okuyarak bu toprakların artık vatan olduğunu söyledi.

Töre, bu toprakların canı cana kana katarak vatan yapıldığını Mehmetçik ve mücahidin birlikte can verdiğini belirtti.

Haspolat’ın ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağına değinen Töre, 74 Barış Harekatıyla Türk ordusuna duyulan hasretin sona erdiğini ve artık bu topraklardan gitmeyeceğini ifade etti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının büyük bir direniş sergilediğini vurgulayan Töre, bugün ambargolar altında kalan Kıbrıslı Türklerin bu sıkıntıları da geçmişte verdiği çetin mücadeleler gibi göğüsleyeceğine inandığını kaydetti.

Bugün garantilerin ortadan kalkması için bazı çevrelerin mücadele ettiğini anımsatan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Anavatandan ve onun garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Başkan Töre, Haspolat bölgesinde şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andı.

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