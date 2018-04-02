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Töre hastaneye kaldırıldı

Töre, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:48
Töre hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Töre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

TAK muhabirinin Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre, Töre, güneş çarpması ön teşhisiyle gözetim altında tutuluyor.

Dizdarlı, Töre’nin durumunun iyi olduğunu, şikayetinin giderilmesi için gerekli tetkiklerin yapılacağını söyledi.

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necati 2018-04-02 13:15:35

En büyük türk olmak herkese nasip olmaz.Çok fazla milli marş provası yapmıştır belki de kimbilir..

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