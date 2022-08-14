Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, ister Sünni, ister Alevi olsun, tüm Müslümanların kıblesinin aynı olduğunu ve aynı yaratana kulluk ettiklerini söyledi.

Bu konuda ayrımcılık yapanın kendi küçüklüğünü gösterdiğini kaydeden Töre, din ve vicdan hürriyetinin savunduğu hususlar olduğunu kaydetti. Töre “Hepimiz Anadolu’dan geldik. Kimimiz 1571’de, kimimiz 1974’de..” diyerek bu topraklarda herkesin eşit haklara sahip olduğunu söyledi.

1974’de bu topraklarda savaşarak şehitler verildiğini kaydeden Töre, “Hep birlikte canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik” dedi.

Hangi mezhep ve dinden olursa olsun tüm insanlığa karşı sevginin yaratandan ötürü olduğunu ifade eden Töre, insanı insan olarak görmek gerektiğini vurguladı.

Bu toprakları vatan bilen herkesin kardeşçe yaşadığını da ifade eden Töre, Kerbela’yı ve şehitleri saygı ile andıklarını belirtti.