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Töre, İstanbul'da kabir ziyaret etti!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre İstanbul temasları kapsamında bazı devlet büyüklerinin kabirlerini ziyaret etti.

08 Temmuz 2022 Cuma 13:05
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Töre, İstanbul'da kabir ziyaret etti!
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Töre, önce eski Türkiye Başbakanlarından Adnan Menderes ve eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın anıt mezarlarını ziyaret etti. 

Töre, burada yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk halkının onları hiçbir zaman unutmadığını söyledi.  

Türk askerinin bir alay düzeyinde Kıbrıs’a gelmesinde, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun büyük rol oynadığını kaydeden Töre, onun isminin sonraki nesil çocuklara verildiğini söyledi. 

Kendi isminin de babası tarafından Fatin Rüştü Zorlu’nun hatırasına verildiğini anlatan Töre, onun Dışişleri Bakanlığında Kıbrıs meselesinin milli bir dava olarak anılmaya başlandığını dile getirdi. 

Töre: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bugün gönderde dalgalanıyorsa, Türk bayrağı Kıbrıs’ta dalgalanıyorsa Fatin Rüştü Zorlu ve onun gibi değerli devlet adamlarının çabaları ile olmuştur” dedi. 

Erbakan’ın kabrine ziyaret

Töre, ardından 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı döneminde Başbakan Yardımcısı olan, eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın kabrine ziyaret etti, çiçekler sundu ve dualar okudu. 

Töre, buradaki açıklamasında ise Erbakan’ın Barış Harekatı öncesindeki mücadelesini anlattı; dönemlerde Ankara’da yaptığı temaslarda dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in  kabrini de ziyaret ettiğini anımsattı. 

Töre, Barış Harekatının Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşunu sağladığını belirtti ve Ecevit ve Erbakan’ı her zaman şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

Başkan Töre, son olarak Eyüp Sultan Camii bünyesinde bulunan, Kıbrıs fethini gerçekleştiren Osmanlı İmparatorluğu sadrazamlarından Lala Mustafa Paşa’nın kabrini de ziyaret ederek çiçek sundu ve dualar okudu. 

İstanbul temaslarını tamamlayan Başkan Töre, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüyor. 

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