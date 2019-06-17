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Töre: Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemler kabul edilemez

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika’nın Fransa’nın İtalyan’nın Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
Töre: Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemler kabul edilemez

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika’nın Fransa’nın İtalyan’nın Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Hidrokarbon (doğal gaz) konusunda Anavatan Türkiye’nin kararlı tutumunun Kıbrıs Türk halkına büyük güven verdiğini ifade ederek, “Moral değerlerimizin çok yüksek olmasını sağlayan Anavatanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.
“Milli davamızda geldiğimiz son nokta Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin vazgeçilemeyeceğidir” diyen Töre, Amerika’nın Fransa’nın İtalyan’nın Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası etrafındaki niyet ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Töre, Akdeniz’de kıyısı olan yedi Avrupa ülkesinin açıklamaları ve ortak bildirilerinin Türkiye düşmanlığı içerdiğini dile getirerek, “Türkiye garantör ülke ve Doğu Akdeniz’de en büyük kıyısı olan devlettir. Türkiye’yi bu bölgeden kimse almaz ve faaliyetlerini de engelleyemez. Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliğini, egemenliğini görmemezlikten gelenler bizi güvencesiz ve devletsiz bırakamazlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en büyük güvencemizdir” dedi.

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Töre
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