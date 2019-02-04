Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Töre, Kıbrıs sorunu hakkında açıklama yaptı

Töre: “Doğalgaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur”

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:57
Töre, Kıbrıs sorunu hakkında açıklama yaptı
banner44

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Doğalgaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur. Egemenliği, etkin yönetimi ve ekonomik varlığı paylaşmaya yanaşmazlarsa müzakereler de başlamamalıdır” dedi. 

Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs meselesini yaratanın Rum-Yunan faşizmi olduğu halde Türkiye’yi sürekli suçlamayla, suçlu göstermeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı TC ile KKTC’nin daha organizeli bir işbirliği yapması gerektiğini kaydetti. 

banner41
“Helenizmi Kıbrıs’ta hakim kılma hedefi ile bir müzakere süreci kabul edilemez” diyen Töre, şunları kaydetti:

“(BM yetkilisi) Lute’un gelişi-gidişi Kıbrıs’ta müzakereleri başlatır mı bilinmiyor ama Rum zihniyeti değişmeyeceğine göre bir sonuç elde edilme imkanı yoktur. Kıbrıs’ı kana bulayan ırkçı yaklaşımlar sergileyen Rum-Yunan ikilisi ile anlaşma imkanı yoktur. İkili ilişkileri bile geliştirmek zorluklarla doludur.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Egemenliği ve zenginliği paylaşmak istemeyen EOKA’cı ve kilise zihniyeti ile Rum liderliği hiçbir esneklik göstermemektedir.
Doğal gaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur. Egemenliği, etkin yönetimi ve ekonomik varlığı paylaşmaya yanaşmazlarsa müzakerelerde başlamamalıdır.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
HaberKıbrısGündemZorlu TöreKıbrıs SorunuDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-02-04 17:13:36

Hadi birlikte söyleyelim "Allah tüm kafasızların (yani faşist kafalıların) belasını versin!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-02-04 17:23:11

Yani sence doğalgaz konusu şimdi şimdi mi öne çıktı? Bizim yıllardır duyup okuduklarımız rüyamızda mızdı? Onlarca yıldır Amerika İsrail Fransa İtalya Mısır ve İngiliz 'in eylemleri doğalgaz için değil de senin kara gözüne beyaz saçına mızdı? dersin!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Halkın Partisi hükümetten çekildi
Halkın Partisi hükümetten çekildi
İşte Denktaş’ın İstifa Mektubu
İşte Denktaş’ın İstifa Mektubu
Tatar: Rüşvet iddialarına açıklık getirin
Tatar: Rüşvet iddialarına açıklık getirin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim