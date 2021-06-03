Töre: Kıbrıs'ta iki egemen devlet var

UBP Milletvekili Zorlu Töre mecliste yaptığı “Filistin ve Kudüs” konulu konuşmasında, Filistin davasının tüm Müslümanlar için önemli olduğunu ifade ederek, İsrail’in o bölgede yaptığı faaliyetleri, İslam dünyasına karşı yapılan saldırıları anlattı.

Töre, dünyanın orada yaşananlara seyirci kaldığını ifade ederek, bunların iyi okunup Kıbrıs’ta da Türkiye’nin öneminin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı ve gelişiminin tüm partilerin görevi olduğunu, herkesin KKTC’ye sahip çıkması gerektiğini ifade eden Töre, Kıbrıs’ta iki egemen devlet olduğunu söyledi ve herkesin devletine ciddiyetle sahip çıkması gerektiğini vurguladı.