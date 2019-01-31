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Töre: “Kıbrıs Türk halkı felakete sürüklenmeye çalışılıyor”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yazılı açıklama yaptı

31 Ocak 2019 Perşembe 14:45
Töre: “Kıbrıs Türk halkı felakete sürüklenmeye çalışılıyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rumların ve Yunanlıların Kıbrıs’ı Helenleştirme hedeflerinin devam ederken “ille de federasyon inadına Birleşik Kıbrıs hayali peşinde koşan bazı sivil toplum örgütleri ve siyasilerin, Kıbrıs Türk halkını büyük bir felakete doğru sürüklemeye çalıştıklarını” savundu.

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasının artık sorgulanır hale geldiğini belirtti.

“1964’ten beri Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri Kıbrıs’ta görev yaparken Kıbrıs Türkleri katledilmiş, zulme uğramış, evlerinden köylerinden göç etmiştir. Kıbrıs’ta barışın ve güvenliğin teminatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’dir. Bu gerçek bilindiği halde Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkına karşı soğuk savaş açanlar Rum-Yunan emperyalizmine hizmet ediyorlar”  ifadelerini kullanan Töre, Türkiye ile KKTC’nin birlikte yola devam edeceğini kaydetti.

Töre, garantilerin olmadığı bir Kıbrıs anlaşmasının Girit’in elden nasıl çıktığını hatırlattığını da belirterek “Devletimizden ve garantilerden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreBMKıbrıs Türk HalkıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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KIBRISLI 2019-01-31 15:03:31

Ma daha anırın be sen?Git işe da yat deller bizim köyde

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mezarlık baykuşu 2019-01-31 15:44:16

Nerde öğrendin be sen ekonomiyi, neye göre yorumlan anlaşmanın getireceği fayda veya zararları. teneke parçası..
senin bildiğin tek birşey var, mezarlıkta tevziye kabul etmek.
barraaa

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eski ubp'li 2019-01-31 19:25:11

Kıbrıs Türk Halkı'nı felaketten senmi kurtaracan ? İşiniz gücünüz yalan dolan entrika..Devamlı surette bir başkasını eleştirmekle siyaset yaptığınızı zannediyorsunuz..Hamma hummasız bitap düştünüz,yapamıyorsunuz,çok kilo verdiniz....

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Ali 2019-01-31 19:29:02

Tarım bakanı yaptılardı bu lafazanı bir zaman,onu bile beceremedi iki üç ay sonra al aşağı ettiler.İşte böyle hep çıkar lo lo lo okur,bilmeyen de matah bişey zanneder...Hade re ordan....

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