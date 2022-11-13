Töre: "Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatanın yanındadır"

Töre, açıklamasında şunları kaydetti:

“İstanbul Taksim’de hain saldırı sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyorum.

Ülkemizin kuruluşunun 39. yılını kutlama arifesinde yaşadığımız bu elim hadise yüreklerimizi burkmuştur.

Bilinmelidir ki, Türk Milleti’ne karşı yapılan her türlü bölücü girişim milletimizin azim ve kararlılığı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır.

Türk milletini bölmek isteyenlerin bu ve bunun gibi alçak planları emellerine ulaşamayacaktır.

Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanının yanındadır.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağolsun.”