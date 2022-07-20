Töre: Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası

Başkan Töre, bu kapsamda ilk kabulünde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Başkan Töre ile yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu vurgulayarak kendisinin bütün yaşamında Kıbrıs davası için uğraşlar veren bir kişi olduğunu söyledi.

Barış Harekatının 48.yılı coşkusuna ortak olmak adına KKTC’de bulunduğunu anımsatan Destici, Barış Harekatında emeği geçenleri saygıyla andı ve şehitlere rahmet diledi.

İYİ PARTİ HEYETİ…

Başkan Töre, ardından Türkiye’den İyi Parti heyetini kabul etti.

Kabulde İyi Parti Bursa Milletvekili ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan’ın yanı sıra partinin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz ile Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın yer aldı.

Kabulde konuşan Bursa Milletvekili Erozan, Kıbrıs meselesini her zaman partiler üstü olarak gördüklerini ifade ederek 20 Temmuz coşkusuna ortak olmak adına parti yetkili organları ile adada bulunduklarını söyledi.

SAADET PARTİSİ HEYETİ…

Töre, bir sonraki kabulünde ise Saadet Partisi’ni temsilen KKTC’de bulunan heyet ile görüştü.

Heyette Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kamalak ve partinin Başkanlık Divanı Üyesi İlyas Tonguç ile Anadolu Gençlik Derneği & Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan ve Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Nurullah Güngör yer aldı.

Kamalak, kabulde yaptığı konuşmada 20 Temmuz’un hem Türkiye, hem Kıbrıs hem de dünya barışı için çok önemli olduğunu ifade ederek dönemin Türkiye Başbakan yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın kararlılığının harekatın gerçekleşmesinde çok büyük bir etken olduğunu vurguladı.

DEMOKRAT PARTİ…

Başkan Töre, ardından Türkiye’den Demokrat Parti yetkililerini kabul etti.

Kabulde Partinin Genel Başkan Yardımcıları Rifat Melih Aktaş, İlkay Aksoy ve Yalçın Taze yer aldı.

Kabulde konuşan Rifat Melih Aktaş, Kıbrıs davası anlatıldığında Andan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’nun isimlerinin de artık zikrediliyor olmasının kendilerini onurlandırdığını söyleyerek, özellikle garantörlük anlaşmalarının imzasında bu isimlerin öneminin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ HEYETİ…

Töre, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile bir araya geldi.

Heyette CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Partinin KKTC Temsilcisi Mustafa Yörükçü yer aldı.

Kabulde söz alan Köse, Barış Harekatının partisi için çok ayrı bir önemi olduğu ifade ederek, Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması noktasında her zaman birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

TÖRE

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, bu ziyaretlerin kendilerine her zaman büyük bir moral ve güç verdiğini söyledi.

Kıbrıs meselesinin Anavatanda faaliyet gösteren siyasi partiler tarafından hassasiyet ile ele alınan ve siyaset üstü bir konu olarak görülmesinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Başkan Töre, Kıbrıs Türklerinin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.