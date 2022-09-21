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Töre: Kıbrıslı Türklerin adaya dönüşünün sağlanması gerek

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi heyetini kabul etti.

21 Eylül 2022 Çarşamba 13:09
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Töre: Kıbrıslı Türklerin adaya dönüşünün sağlanması gerek



Meclis Şeref Salonunda gerçeklşen kabulde konuşan Komite Başkanı Leyla Kemal, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin yasada gerekli çalışmaların yapılması suretiyle seçme hakkının bir an önce sağlanmasını talep etiklerini dile getirdi.
Yurtdışında yaşayanlar için en büyük tehlikenin asimilasyon olduğuna değinen Kemal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bağların ve köprülerin kurulmasının son derece önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin toplamının aslında adadaki Rumlardan daha fazla olduğunu anımsatarak bunun hem üzücü hem de güzel bir durum olduğunu kaydetti.
Töre,  bu toprakların artık vatan olduğunu ifade ederek  bu devlete her zaman sahip çıkılması ve yurtdışında yaşayan Kıbrıs Türklerin de adaya dönüşün sağlanması gerektiğini söyledi.
Gelemeyen vatandaşların bulundukları bölgede kendi milli ve manevi değerlerini, kültürlerini koruyabilmelerinin de hayati önem taşıdığına değinen Töre, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin asli görevlerinden biri olduğunu belirtti.
Töre: “Sizlerin bulunduğunu ülkelerde bu çalışmaları yürütmeniz tebriğe şayandır. Sizlerle daima irtibat ve dayanışma içerisinde olacağız.” dedi.

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