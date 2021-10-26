Töre: “Konu adli olabilir ama UBP’liler vicdanları ne derse onu yapacak”

ÖZEL HABER

Hamza Ersan Saner’in UBP Genel Başkanlığı adaylığının çekilmesinin ardından adaylardan biri olan UBP Milletevekili Zorlu Töre bir televizyon kanalında konuştu.

Töre yaşanan geri çekilme olayını değerlendirirken, konu vijdanları yaralayan bir konudur çekileceğini düşünmüyordum demokrasinin daha iyi çalışacağını düşünüyordum dedi.

Ahlaki yönden büyük bir ayıp vardır ortada, Saner’in geri çekilmesi bana göre demokrasinin yara alması olmuştur ve Ulusal Birlik Pati’liler adli bir olay olsa da onlar vijdanlarında ne karar verirlerse onu yapacaklar dedi.

Yaşanan bu durum karşısında üç aday kalmıştır diyen Töre, kurultay ilk turdan da bitebilir kanaatindeyim ifadelerini kullandı.