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Töre, kurultayın tek bölgede yapılacak olmasından dolayı ‘huzurlu’

UBP Milletvekili ve Genel Başkanı adayı Zorlu Töre, kurultayın tek bölgede yapılacak olmasından dolayı ‘huzurlu’ olduğunu dile getirdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 20:25
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Töre, kurultayın tek bölgede yapılacak olmasından dolayı ‘huzurlu’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Zorlu Töre, Parti Meclisi toplantısının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İşte Töre'nin açıklaması:

Değerli halkımız, Sevgili Ulusal Birlik Partililer,

Malumunuz ülke gündemi özellikle son bir aydır “Ubp kurultayını Tek yerde mi, 2 bölgede mi yoksa 6 bölgede mi yapılsın” tartışmalarıyla gereksiz yere fazlasıyla ne yazık ki meşgul edildi.

Bu tartışmaların başladığı günden bu güne “yüksek sesle savunduğum noktaya” gelinmesinden ve kurultayımızın “Tek” bölgede yapılacak olmasından dolayı huzurluyum.

Hukuki teammüllerin çiğnenemeyeceği anlaşılarak, uzlaşıya varlmasından memuniyet duyuyorum.

Hukuk kurallarını savunmak, Demokrasiyi yaşamak ve Adaletli olmak benim ilkelerimdir.

Bu vesile ile yapılacak olan kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, siz değerli halkımıza saygı ve sevgilerimi sunarım.

UBP Lefkoşa Mv.
Genel Başkan adayı
Zorlu Töre

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