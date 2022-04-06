Töre, Kuzey Kıbrıs Türkcell Heyetini Kabul Etti

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Başkan Töre’ye yeni görevinde başarılar dilediklerini ifade ederek, ziyaret vesilesiyle çalışmaları hakkında bilgi vermek istediklerini kaydetti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kabulde Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri tarafından dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz” üzerinden Başkan Töre adına yapılan bağışın sertifikası kendisine takdim edildi.

Meclis Divan heyetine üye Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da kabulde hazır bulundu.