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Töre, mahkumlara korana affı istedi!

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ülkede yaşanan salgın nedeniyle cezaevindeki bazı mahkumlara af kararı çıkarılmasını önerdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:21
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Töre, mahkumlara korana affı istedi!

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ülkede yaşanan salgın nedeniyle cezaevindeki bazı mahkumlara af kararı çıkarılmasını önerdi.

Töre, bu süreçte, cezaevinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekilde belirli suçlar dışında kalan cezalar için ‘Ceza İnfaz Yasası’ üzerinde bazı düzenlemelerin yapılmasının zaruri olduğunu vurguladı.

Töre’nin açıklaması şu şekilde: 

“İçinde bulunduğumuz bu günlerde birçok tedbir ve düzenleme ile Covit-19 salgın sürecinin ülkemizde de en hafif şekilde atlatılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu süreçte, cezaevinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekilde belirli suçlar dışında kalan cezalar için “Ceza İnfaz Yasası” üzerinde bazı düzenlemelerin yapılması zaruri haldedir.

Yapılabilecek düzenlemelerle cezaevi çalışanlarımız ile cezalı kimselerin sağlık endişeleri bakımından ve ayrıca ekonomik yönden de bir rahatlama sağlanabileceği görülmektedir. Bu düzenlemeler, bu günlerde başta Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinde de yapılmaktadır. Bu yönde beklentisi olan vatandaşlarımızın seslerine kulak vermek gerekmektedir…”

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreCezaeviKoronavirüs
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