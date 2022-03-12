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Töre: “Milletimiz, Sonsuza Dek Bağımsız Olarak Yaşayacaktır”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “İstiklal Marşımızda en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır” dedi.  

12 Mart 2022 Cumartesi 15:19
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Töre: “Milletimiz, Sonsuza Dek Bağımsız Olarak Yaşayacaktır”
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Töre, İstiklâl Marşının kabulünün 101. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti: 
“Türk ulusunun büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren ‘Milli Şairimiz’ Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız, Anadolu topraklarından atılmak istenen kahraman ulusumuzun uyanışını, dirilişini, esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan edişinin ifadesidir.  
Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı dönemin şartlarını ve toplumun milli ve manevi değerlerini iyi bilen, İstiklal Marşımızla milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş, büyük fedakârlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir.  
İstiklal Marşımızda en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır.  
Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de I. TBMM tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisinde olduğumuzu ifade ediyorum. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.” 

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