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Töre: Milli kimliğin her zaman korunması gerekir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Londra’da bulunan en büyük ve aktif futbol liglerinden biri olarak bilinen Barnet Ligi Başkanı Kıbrıslı Türk Serdar Sarı’yı kabul etti.

07 Aralık 2022 Çarşamba 10:23
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Töre: Milli kimliğin her zaman korunması gerekir



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Sarı, İngiltere’de yaşayan tüm Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Türk toplumundan da selamlar getirdiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de, milli ve manevi değerlere sahip çıkılması halinde kimliğe sahip çıkılacağını ifade ederek, milli kimliğin her zaman korunması gerektiğini belirtti.

Milletin değerlerinin yaşatıldığı takdirde o milletin mensubu olma şerefinin en iyi şekilde yerine getirilebileceğini vurgulayan Töre, Londra’da yaşamını sürdüren Türk toplumunun bu mücadeleyi her zaman verdiğini söyledi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile yakın ilişkiler içerisinde olmak istediklerine değinen Töre, tüm Türk toplumuna selamlarını iletti.

Son Güncelleme: 07.12.2022 11:28
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi BaşkanıZorlu TöreLondraKıbrıslı TürkSerdar Sarıİngiltere
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