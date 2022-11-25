Töre: Milli ve manevi değerler ihmal edilmemeli

Burada Üniversite Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Töre, üniversitenin akademik kadrosunda yer alan öğretim üyeleri ile de bir araya geldi ve onların öğretmenler gününü kutladı.

Töre, öğretim görevlilerine hitaben yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlerin hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak geçmişin bilinmesi halinde geleceğe daha iyi yürüneceğini söyledi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Töre, öğretmenler gününde akademik kadro ile bir araya gelmek istediklerini belirtti.

Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini anımsatan Töre, bu anlamda gençlerin ülkelerine ve milletlerine faydalı birer olarak yetişmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ziyarette Başkan Töre’ye Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.