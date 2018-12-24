Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
banner40

Töre: Netanyahu, zalim ve terörist israil devletinin başbakanıdır

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Türkiye’yi ve Türk ordusunu adada işgalci” diye niteleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun zalim ve terörist İsrail devletinin başbakanı olduğuna işaret ederek, Türkiye’den bu konuda yapılan açıklamalara destek belirtti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
Töre: Netanyahu, zalim ve terörist israil devletinin başbakanıdır

Töre, “Türkiye’nin ve KKTC’nin aldanma ve yanılma hakkı bu noktada asla olamaz” diyerek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in değerlendirmelerine ve açıklamalarına katıldığını bildirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya çıkan yeni adımların; “Kıbrıs’ta federasyon kurulamayacağı ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ortadan kaldırılamayacağı ne de sulandırılamayacağının gerçeği” olduğunu vurguladı.

banner41
Rum tarafının gerek İsrail’le gerekse ABD ile kurduğu ilişkilerin stratejik bir adım olduğunu ifade eden Töre, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi ve Türk ordusunu adada işgalci diye niteleyen Netanyahu zalim ve terörist olan İsrail devletinin başbakanıdır. Suriye ve Filistin topraklarının bir kısmını işgal altında tutan İsrail devleti Kudüs’te de Amerikan desteğiyle oldubittiler yaratmıştır. Yahudi ve Amerikan iş birliği olan Siyonizm şimdi de Güney Kıbrıs Rum devletiyle Türkiye’ye karşı cephe oluşturmaya başlamıştır.

Doğu Akdeniz’de stratejik dengeyi bozmaya yönelik girişimler karşısında Türkiye-KKTC dayanışması ve iş birliği çok daha büyük öneme haizdir.

İrili ufaklı Ege adalarını ve Ege denizini Yunan olarak gören zihniyet Kıbrıs adasını ve Doğu Akdenizi de aynı noktaya getirmeye çalışmaktadır.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreBenjamin Netanyahuİsrail BaşbakanıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Hüseyin Ruso Defnediliyor
Şehit Hüseyin Ruso Defnediliyor
İki yıl hapis yatacak
İki yıl hapis yatacak
Sonat Altuğ, yoğun bakımdan çıktı
Sonat Altuğ, yoğun bakımdan çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim