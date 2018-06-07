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"Töre'nin puro, Tatarın koyun kaçakçılığı davası var!"

“Zorlu Töre’nin puro kaçakçılığı” ve “Ersin Tatar’ın  koyun kaçakçılığı” ile ilgili davalar olduğunu, bunların basında da yer aldığını öne süren Elcil, UBP Milletvekilleri Töre ve Tatar’ın neden  halka bilgi vermediğini sordu.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:48
"Töre'nin puro, Tatarın koyun kaçakçılığı davası var!"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ırkçılık ve milliyetçiliğin  ülkeye kan ve gözyaşı getirdiğini kaydetti.

KTÖS, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun uluslararası hukuk gereği Kozanköy’de 78 yaşında bir Kıbrıslı Rum’a malını iade etmesi ve iade edilen arazi üzerine mal sahibi Rum’un inşaat başlatması ile ilgili yaşananların, “ülkedeki işbirlikçilerin anlayışını”  tam anlamı ile ortaya koyduğunu savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında,  ganimet düzeninde yaşamayı alışkanlık haline getirdiğini savunduğu bazı siyasetçilerin, “Rumlarla yaşayamayız” gibi bir söylemin arkasına saklanıp provokasyon yapmaya giriştiğini ileri sürdü. Elcil, şunları iddia etti:

“Ellerinde tuttukları ganimetten vazgeçmek istemeyen, halkın kanı ve gözyaşı üzerinden siyaset yapan, mezarlık mezarlık ve düğün düğün gezip oy avcılığına soyunan bu işbirlikçiler bir kaşık suda fırtına koparmaktadırlar. Özellikle dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda hükümetin attığı doğru adımın sonucunda sıranın kendilerine de geleceğini bildikleri için softa şaşırtması ile dikkatleri başka tarafa çekmeye çalışmaktadırlar.”

“DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILMALI”

“Zorlu Töre’nin puro kaçakçılığı” ve “Ersin Tatar’ın  koyun kaçakçılığı” ile ilgili davalar olduğunu, bunların basında da yer aldığını öne süren Elcil, UBP Milletvekilleri Töre ve Tatar’ın neden  halka bilgi vermediğini sordu.

Elcil, Tatar’ın İngiltere’ye gitmekten sakındığını iddia edip bunun nedenini sordu. Elcil, Töre ve Tatar’ın  dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.

Töre ile Tatar’ın milliyetçilik satmaya çalıştığını, provokatörlük yaptığını da ileri süren Elcil, “Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı sonrası saldırganlarla samimi pozlar verip, resimler çektiren Ersin Tatar bunun hesabını vermeden bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmaktadır” iddiasında bulundu.

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