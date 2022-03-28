Töre: Nisaba destek sağlamak 50 milletvekilinin tümünün görevidir

Mecliste zaman zaman yaşana nisap sıkıntına değinen Töre, muhalefetin iktidara nisap desteğinin neredeyse yok denilecek kadar az olduğuna işaret etti.

“Belki çok istisnai bir durum olacak, sadece o zaman destek veriyorlar” diyen Töre, denetim günlerinde sıkıntı olmamasına rağmen yasama günlerinde sıkıntı yaşandığı, bu durumun dünyada gelinen aşamada çok da demokratik bir anlayış olmadığını söyledi.

Zorlu Töre, “CTP iktidar, UBP de muhalefet olduğu dönemde de böyle uygulamalar vardı. Bunların doğru olmadığına inanan birisiyim. Her ne sebeple olursa olsun parlamento çalıştırılmalıdır. Nisabı sen bul, ben sana destek vermem yaklaşımları doğru değildir. Bu düşünce tarzı çok da demokrat bir yaklaşım değildir. Yeni dönemde belki bunları geliştiririz” dedi.

Nisabın erken sağlanması gerektiğini ve bunun parlamento adına bir saygınlık meselesi olduğunu ifade eden Töre, sadece iktidarın değil, 50 milletvekilinin tamamının bu konuya dikkat etmesinin önemine vurgu yaptı.

Töre, geçmiş dönemlerde yaşananların meclisin saygınlığı açısından ciddi erozyona neden olduğuna işaret ederek, yeni dönemde bunların olmaması için elbirliğiyle çalışacaklarını anlattı.