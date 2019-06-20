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Töre: "Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçelim”

Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçelim.”

20 Haziran 2019 Perşembe 16:33
Töre: "Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçelim”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin sınırları içerisinde bulunan kapalı Maraş ile ilgili aldığı kararı doğru bir adım olarak değerlendirdi.

Yazılı açıklamasında “Maraş’ın KKTC yönetiminde yerleşime açılmasının şart olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullanan Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı bir Helen Adası görüp denizlerdeki doğalgaz haklarını gasp etme çalışmalarını sürdürdüğünü görüp bunu protesto ettiğini açıkladı.

Töre, “Anavatan Türkiye olmasaydı Kıbrıs’ta ENOSİS de gerçekleşecekti ve Kıbrıs bir Girit olacaktı.” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, denizleri de işgale yeltenen Rum Yönetimine dur demek için harekete geçen Türkiye’ye sahip çıkıp, destek verme çağrısında bulundu.

Töre şöyle devam etti:

“KKTC hükümetinin Maraş kararına omuz verelim. Devletimize sahip çıkmayıp hâlâ ‘Federasyon, birleşme’ diyenlerin sosyal içerikli bir yemeği bahane ederek dolaylı bir şekilde Türkiye'den icazet alıyor, arkası sıvazlanıyor diyenler yanlış değerlendirmelerde bulunuyor.  

İkide bir Türkiye'yi halkımıza şikayet edip sineye çekmem diyenlerin ne kadar meclisten habersiz, meclise bilgi verilmeden görüşmeler yaptığını da halkımız bilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan çıkışlar kimseye fayda sağlamaz. KKTC’ye de, makamlarına da gelin hep birlikte sahip çıkalım. Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçelim.”

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Anahtar Kelimeler:
TöreHaberKıbrısMaraşöküz
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Doğru Söz 2019-06-20 17:19:35

Maraş yerleşime mi ?????? Yerleşim mi dedim? Yerleşim mi senin hayalin? Yani onbinlerce kıro daha mı yerleştirmek hayalin? Bence sıkmaz! Sende de bu beyin olduktan sonra ve seni bu beyinle bile seçen çıktıktan sonra ... Sözün bittiği yerdeyiz. Maraş açıkacak ifadesini bir sen bir de YDP ve TC li mülteciler yerleşime diye yorumlar ve el ovuşturur. Ha o şekilde beklentisi olan veya açacak olanın peşinen anasını karpaz eşekleri
siksin! Maraş çapulculara yedirilemeyecek kadar değerlidir. Ancak ve ancak Turistik amaç ve turizm ekonomisine katkı için açılabilir. O da Rum ve eski sahiplerinin rızasını gerektirir.
Bence Maraş'ı "yerleşime" açacayık diyenin beyninde eksiklik vardır.

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