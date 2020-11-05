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Töre: "Ortada adayların iradesi var"

Ulusal Birlik Partisi’nde olağanüstü kurultayın iptal edilmesi kararının ardından açıklama yapan Zorlu Töre, ortada adayların iradesinin olduğunu söyledi.

05 Kasım 2020 Perşembe 17:13
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Töre: "Ortada adayların iradesi var"

Ulusal Birlik Partisi’nde olağanüstü kurultayın iptal edilmesi kararının ardından konuşan Divan Başkanı Zorlu Töre, yarın divan heyetinin saat 16.00’da toplanacağını ve durumu görüşeceğini söyledi.

7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan kurultayın ikinci turunun iptal olmasının ardından TV2020’de yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Divan Başkanı Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un kendi iradeleriyle adaylıktan çekildiğini ifade etti.

Tüzük gereği 45 gün içinde yeni bir kurultaya gidileceğini söyleyen Zorlu Töre, yarın divan heyetinin bir toplantı yapacağını ve temaslarda bulunacağını kaydetti.

Herhangi bir müdahalenin olmadığını dile getiren Töre, “Ortada adayların iradesi vardır” diye konuştu.

Töre Sucuoğlu ve Taçoy'un adaylıktan geri çekilme dilekçelerinde herhangi bir neden belirtilmediğini söyledi. 

Dün akşam 22.30 saatlerinde genel sekreter Ersan Saner'in kendisini aradığını söyleyen Töre, bugünkü toplantıya ne olacağını bilmeden gittiğini vurguladı. 

UBP Kurultayının iptal kararının ardından açıklama yapan Hasan Taçoy parti içerisindeki çekişmelerin artması sebebiyle bu yola başvurduklarını söylemişti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 05.11.2020 18:15
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