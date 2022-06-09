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Töre: “Öznemiz milletimizdir..."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

09 Haziran 2022 Perşembe 09:50
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Töre: “Öznemiz milletimizdir..."
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Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Nafi Ölmez, iki bayrak tek millet olgusu ile hareket ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliğini pekiştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında halkın milli ve öz değerlerini yaşatmanın temel görev olması gerektiğine değinerek “Öznemiz milletimizdir. O özne de Türk milletidir. Bunun dışında başka bir şeyi kabul etmek doğru değildir” dedi.
Kıbrıs Türkünün büyük Türk Milletinin parçası olduğunu vurgulayan Başkan Töre,  Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinin hepimizi birleştirdiğini söyledi.
Milli davanın temel olması gerektiğini kaydeden Töre: “ Özümüz de sözümüz de birdir. İstiklal Marşımız da , inancımız ve imanımız da birdir” dedi.
Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

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