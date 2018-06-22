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Töre: "Özyiğit 4’lü koalisyonun altına dinamit koyup patlattı"

Töre, İlahiyat Koleji’ndeki öğrencilere başörtüsü nedeniyle diploma verilmemesinin Anayasal suç olduğunu söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 16:21
Töre: "Özyiğit 4’lü koalisyonun altına dinamit koyup patlattı"

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İlahiyat Koleji’ndeki öğrencilere başörtüsü nedeniyle diploma verilmemesinin Anayasal suç olduğunu söyledi.

Bu kararı veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in hükümete dinamit de koymuş olduğunu savunan Töre, “Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı bu konuyu masaya yatırmalı Özyiğit’in görevine son vermelidir. Aksi halde bu hükümet ömrünü kısa sürede tamamlayacaktır” dedi.

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“ÖZYİĞİT 4’LÜ KOALİSYONUN ALTINA DİNAMİT KOYUP PATLATTI”

İlahiyat Koleji ile ilgili yazılı açıklama yapan Töre şu ifadelerle suçladı:

“Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in başörtüsünü hedef alarak öğrencilere diploma vermemesi Anayasal suç oluşturmaktadır. Sayın Özyiğit’in İslamafobik davranışları ve sözleri ne ilktir ne de son olacaktır. Papazın ordusu-imamın ordusu örtüşmesini de yapmıştır. İlahiyat kolejinin kapatılmasını da diline dolamıştır. Din dersinin seçmeli haline getireceğini de söylemiştir. Barış Harekatının Başbakanı Sayın Bülent Ecevit’in portresini de duvardan indirip Türk Ordusu’nu işgalci ilan eden kişi yine Cemal Özyiğit’ti. Temel özgürlüklere karşı saldırı anlamı olan diploma vermeme icraatını Sayın Özyiğit’ten zaten bekliyorduk.  Özyiğit 4’lü koalisyonun altına dinamit koyup patlatmıştır. Özyiğit’in Milli Eğitim Bakanlığını Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı masaya yatırmalı ve görevine son vermelidir. Aksi halde bu hükümet ömrünü kısa sürede tamamlayacaktır.”

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