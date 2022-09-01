Töre: "Siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar"

Meclis Başkanı Töre, Belediyeler Reformu konusunda ise Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daha uzlaşıcı yol izlemesini beklediğini ancak bunun aksine ciddi bir gerilim yaratacak politikaların peşine düştüğünü, siyasi rant elde etmeye çalıştığını ifade etti.

Töre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve arkadaşlarının kamuoyunu ve yüksek mahkemeyi etkilemek için kürsüyü işgal ettiğini söyledi.

“Neden hukuka başvurmadan böyle gergin muhalefet yapıyorlar?” diye soran Meclis Başkanı, 15 dakika yapılması gereken konuşmanın bir saate kadar uzatıldığına değindi ve bunun Meclis iç tüzüğüne aykırı bir davranış olduğunu ve kendisine ara vermesi yönünde psikolojik baskı yapıldığını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’na ara vermeyerek sahip çıktığını ifade eden Töre, Meclis iç tüzüğünün kendisine bu yetkiyi verdiğini belirtti.

Töre, belediyeler reformuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Töre, yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılacağına da vurgu yaparak “Bazı maddelerin yeniden görüşülmesini isteseler bile on sekiz belediye değişmeyecek.” dedi.

Töre, bazı partilerin seçim hazırlığına 18 belediye bazında başladığını ifade ederek, 28 Eylül’de seçim yasaklarının başlayacağını kaydetti.

Belediyeler ile ilgili tasarıların ilgili komitede görüşülmeye devam ettiğini de ifade eden Zorlu Töre, tasarıların belediyelerin yapılarının güçlendirilmesi ile ilgili olduğunu, dolayısıyla da gerginlik yaratıcı görüşmeler olacağını düşünmediğini kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, Genel Kurul’un tatil yapması konusunda eleştirilere de yanıt verdi.

Töre “milletvekillerinin büyük kısmı komitelerde görev alan kişilerdi dolayısıyla milletvekilleri tatil yaptı diyemem ben meclis başkanı olarak arada bir hafta sonu Türkiye’ye gidiyorum ancak her gün görevimizin başındayız bu yaz meclis pasif olmadı. Meclis’te çalışmalarımız hep devam etti, komiteler devam etti, hükümetten ele gelen öneriler ele alındı, yasalar yapılmaya çalışıldı, komiteye taşınanlar oldu yani birtakım yasalar hazır hale geldi. 1-3 Ekim tarihlerinde Meclis açıldığı zaman bir hayli yasa hemen önümüzdeki olacak yoğun bir mesai başlayacak” şeklinde konuştu.

Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talebiyle olağanüstü toplanacağını da açıkladı.

Töre 13 Eylül’de Meclis Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısı üzerine New York’a gitmeden önce Kıbrıs konusuyla ilgili olağanüstü birleşim yapacağını da ifade ederek, “ Ana muhalefetin katılacağını düşünüyorum sağduyu bunu gerektirir” dedi.

Töre, Meclis iç düzeninin sağlanması için Meclis iç tüzüğüne uyulması gerektiğine de vurgu yaparak, “Milletvekillerinin konuşma sürrelerine uyması gerekiyor bu nedenle bu yönde bir sistem geliştirdik, inşallah yeni dönemde bu sistemi devreye koyarız” ifadelerini kullandı .

Töre “Meclis çalışma düzenini tesis edelim, vazgeçin bu kürsü işgalinden, vazgeçin bu konuşma sürelerini bu kadar uzatmaktan, ihlal etmekten ”dedi.

kaynak: BRT