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Töre, TC Muharip Gazileri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi’nden bir heyeti kabul etti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:42
Töre, TC Muharip Gazileri kabul etti

Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada, bir milletin bağımsız olabilmesi için şehit, gazi ve malul gazilerinin olması gerektiğini belirtti.

Toprağı vatan yapmak için hiçbir yabancı devlet “gelin vatan sahibi olun” demeyeceğini kaydeden Töre, gazilere atıfta bulunarak “Mücahitlerle birlikte bu toprakları vatan yaptık” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sonunda geldiğimiz en şerefli nokta KKTC’nin ilan edilmesidir” diyen Töre, Atatürk’ün “En büyük eser cumhuriyettir” ifadesinin de Kıbrıs Türk halkı tarafından da örnek alınan bir ifade olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hedefinden hiç vazgeçmediğini, bazı ülkelerin de Türkiye’nin adadan çekilmesi için uğraş verdiğini anlatan Töre, “KKTC’den vazgeçmemiz, Türk ordusundan vazgeçmemiz mümkün değildir” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz ise, 1974’te Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı için Kıbrıs’a geldiklerini, her zaman için Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaklarını söyledi.

TAK/EMT

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Töre
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