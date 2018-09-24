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Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni kabul etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İrfan Mandalı başkanlığındaki Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği heyetini kabul etti. 

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:31
Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni kabul etti

Kabulde söz alan Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği Başkanı İrfan Mandalı, Tekirdağ ve 2 yıl önce kurulan dernekleri hakkında bilgiler verdi. 

Dernek üyelerinin hepsinin Kıbrıs gazisi olduğunu ifade eden Mandalı, KKTC’ye gelmekten ve Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Türkiye ve KKTC arasında gönül bağı olduğuna işaret eden Mandalı, 4 yıl önce KKTC’yi yine ziyaret ettiklerini, bu 4 yıllık süreçte KKTC’nin çok geliştiğini söyledi. 

KKTC’nin kendi ayakları ürerinde durabilen ve uluslararası tanınmışlığı kabul edilebilir bir ülke olmasının en büyük arzuları olduğuna dikkat çeken Mandalı, Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini vurguladı. 
 

TÖRE 
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği heyetini milli irade ve ulusal direnişin simgesi olan Meclis’te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Kıbrıs’ta geçmişten bugüne yaşanan süreç hakkında gazilere ayrıntılı bilgi veren Töre, KKTC halkının Türkiye’yi anavatanı olarak gördüğünü ve Anavatan Türkiye’ye gönülden bağlı olduğunu vurguladı. 

Kıbrıs Türk halkı ile Türk milletinin ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Töre, Anavatan Türkiye sayesinde, Kıbrıs Türk halkının geleceğe umutla baktığını söyledi. 

Bugün içinden geçilen ekonomik ve benzeri sıkıntıların geçici olduğunu, Anavatan Türkiye ile olan güçlü bağların derinleşerek, tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğini belirten Töre, gazilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. 

Konuşmalar sonrasında karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu. 

Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği Başkanı İrfan Mandalı’ya KKTC bayrağı da hediye etti.

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Zorlu TöreTekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneğiİrfan MandalıKabulGündemKıbrıs
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