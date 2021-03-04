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TÖRE: “TEZİMİZ ARTIK DEĞİŞMİŞTİR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Ada TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 10:23
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TÖRE: “TEZİMİZ ARTIK DEĞİŞMİŞTİR”

GÜNDEM KIBRIS


Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM toplantısını yorumlayan Töre, “İnadına federasyon, inadına Birleşik Kıbrıs ve inadına ‘KKTC’yi kurduk da ne oldu?’ diyerek bir gaflet ve delalet içinde olanlar var. Müzakere masasında bir daha oturup konuşacaklarmış, varsın bir daha konuşulsun. Bir anlaşma olmayacaktır. Bu emperyalist ve sömürücü BM’nin 5 daimi üyesi de bunu anlasın. Bu 5 ülke sürekli Türkiye’yi de zora sokacak eylemlerde bulunuyorlar. Çin’in Uygur Türkleri’ne yaptıkları zulme bir bakın. Biz bunları çok gördük. Ama artık bizim tezimiz değişmiştir. Bizim iki egemenliğe dayalı bir anlaşmayı istiyoruz. İki egemen devlet olarak birbirimize saygı göstermeliyiz. Onlar Güney’de kalsın, biz Kuzey’de. Ama tek çatı altında bir Kıbrıs, hayalin ötesinde kalmıştır” dedi.

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Zorlu Töre
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