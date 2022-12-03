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Töre, Topraksız Vatan Olmaz İnisiyatifi üyelerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Topraksız Vatan Olmaz İnisiyatifi üyelerini kabul etti. 

03 Aralık 2022 Cumartesi 09:28
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Töre, Topraksız Vatan Olmaz İnisiyatifi üyelerini kabul etti



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Topraksız Vatan Olmaz İnisiyatifi üyelerini kabul etti. 
Kabulde İnisiyatif adına söz alan Ahmet Yıldırım, Kıbrıs Türkünün vermiş olduğu uzun mücadele sonrası  KKTC sınırlarının çizildiğini ifade ederek Barış Harekatı sonrası adada huzurun sağlandığını söyledi. 
Yıldırım, yabancılara gayrı menkul mal satışları ile ilgili endişe duyduklarını belirterek bu durumun alan ölçeği, toprağı ve nüfusu az olan KKTC’nin Filistin’in durumuna düşürülmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunarak inisiyatifin bu konuda yetkilere çağrı yaptığını belirtti. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinin esas kaynağının toprak ve nüfus olduğuna değinerek bunları koruyarak bu topraklar üzerinde  üretimi kolaylaştırmanın esas olması gerektiğini söyledi. 
İnisiyatifin dile getirdiği hususun önemli olduğunu ifade eden Töre, söz konusu mülk satışlarının yapıldığı yerlerde ciddi tedbirlerin alınması gerektiğine inandığını kaydetti. 
Bu konuda Filistin örneğinin çok yerinde olduğunu vurgulayan Töre, bir toprağı kan ve can ile toprak yapmanın yeterli olmadığını, bazı koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. 
Toprak ve nüfus konularında duyduğu hassasiyeti kendisinin her platformda dile getirdiğini anımsatan Töre, ekonomi, egemenlik ve devletin varlığının korunmasının da toprak ve nüfusa bağlı olduğunu belirtti. 
Başkan Töre, inisiyatifin duyduğu ve kendisine yazılı olarak da ilettiği endişeleri ilgili makamlara ulaştıracağını kaydetti.

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