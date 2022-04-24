Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Töre: "Tüm insanlığı sevmemiz gerekiyor"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. 

24 Nisan 2022 Pazar 10:38
0 Okunma
Töre: "Tüm insanlığı sevmemiz gerekiyor"

Lefkoşa Merit Oteldeki etkinliğe eşi Emel Töre ile birlikte katılan Başkan Töre, duayen gazeteciler Akay Cemal ve Özcan Özcanhan’a ödüllerini verdi. 
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Töre, burada yaptığı konuşmada basının önemine değinerek, basının her zaman ahlaki ve etik değerleri taşıması gerektiğini kaydetti. 
Basının, tarihine, milletine ve yaşadığı halka karşı sorumlu olması gerektiğine değinen Töre: “Elbette tüm insanlığı sevmemiz gerekiyor. Ancak insan önce kendi milletini sevmeli. Ailesinden, komşusundan başlamalı ve sonra gidebilmeli” dedi. 
Türk milletinin bir mensubu olmaktan her zaman şeref duyduklarını ifade eden Töre, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini her zaman benimsediklerini ve savaşı asla istemediklerini, ancak bir taraftan da savaşa her zaman hazır olarak caydırıcı güçte olunması gerektiğini söyledi. 
Bunun örneklerinin Rusya ve Ukrayna arasında yaşandığına işaret eden Töre, Birleşmiş Milletler’in rolünün tartışılması gerektiğini vurguladı. 
Töre: “Biz kendi milletimize güveneceğiz. Ana vatanımıza güveneceğiz. Ve elbette dünya ile barışık olacağız.” dedi. 
Başkan Töre, Basın Konseyi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, özellikle uluslararası alanda yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. 
Konsey’in birbirinden değerli üyeleri olduğunu ve bir çok ismin mesleğinde duayen konumda olduğunu vurgulayan Töre, topluma vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTGB heyeti İstanbul’daki temaslarına TGS ile başladı
KTGB heyeti İstanbul’daki temaslarına TGS ile başladı
Akpınar'dan olası iktidar otaklarına uyarı
Akpınar'dan olası iktidar otaklarına uyarı
Güzelyurt-Alayköy anayolunda korkutan kaza!
Güzelyurt-Alayköy anayolunda korkutan kaza!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim