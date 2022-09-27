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Töre: “Türk Milleti, kendisini bölmeye çalışanlara izin vermeyecektir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Mersin ilinde gerçekleşen terör saldırısında 1 polisin şehit olması nedeniyle mesaj yayınladı.

27 Eylül 2022 Salı 10:28
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Töre: “Türk Milleti, kendisini bölmeye çalışanlara izin vermeyecektir”



Töre mesajında şunları kaydetti: 
“Anavatanımızda Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında 1 polisimizin şehit olduğu, 1 polisimizin de yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Bilinmelidir ki, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu tür hain girişimler Milletimizin azim ve kararlılığı ile her zaman sonuçsuz kalacaktır.
Türk milleti, tarihinde her zaman bu sınavlardan geçmiş, ama her defasında “Muhtaç olduğun kudret damarlarında asil kanda mevcuttur” sözünü şiar alarak kendisini bölmeye çalışanlara izin vermemiştir.
Düzenlenen hain saldırıyı kınıyor,  Kıbrıs Türk halkının en yüce temsiliyet makamı olan Cumhuriyet Meclisi adına, şehit olan Polis kardeşimize Allahtan rahmet, başta yaslı ailesi olmak üzere aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum.
Bu vesileyle Anavatanımızın birliğini ve güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Polis ve tüm emniyet güçlerimize yürüttükleri bu kutsal görevde başarılar temenni ediyorum.”

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