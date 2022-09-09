Töre: “Türkiye’yi hiç kimse Kıbrıs’tan çıkarmaya kalkmasın"

Festivalin başlaması dolayısıyla mehteran ekibi eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının taşındığı yürüyüşün ardından konuşmalar yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu töre törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki Türk varlığının ilelebet süreceğine vurgu yaptı ve Kıbrıs konusuna değindi.

Töre, “Türkiye’yi hiç kimse Kıbrıs’ta çıkarmaya kalkmasın. 1878 yılında Osmanlı’nın Ada’dan çıkması gibi bir duruma tahammül edemeyiz” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün önemine işaret eden Meclis Başkanı Töre, Türkiye garantörlüğünün devam edeceğini vurguladı.

Töre, KKTC’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın milli devleti olduğunu belirterek, “KKTC bir Türk Cumhuriyeti olarak milli bir devlettir ve bu devletten asla vazgeçilez” dedi.