Töre: “UBP yanlış yönetilmeye devam ediliyor”

Kardelen Göksu / Gündem Kıbrıs



Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre’nin konuşması şu şekilde:

"UBP yanlış yönetilmeye devam ediliyor"

“Ara seçim olması konusunda hiçbir parti ortak olarak istemiyor. Haziran ayında bir ara seçim olmayacağı belli olmuştur. Erken seçim ne zaman olacaktır henüz belli değildir, uzlaşı ile bir tarih belirlenmelidir. UBP ve diğer koalisyon ortakları, 3 Nisan’ı seçim tarihi olarak belirlemiştir. Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne 2 seçim tarihi gönderilmiştir, orada tartışılacaktır bundan sonra Cumhuriyet Meclisi kararı verip tarihi belirleyecektir. Ulusal Birlik Partisi maalesef bu kurultaydan sonra yanlış yönetilmeye devam ediyor, yanlış adımlar çok vardır ama bizim komitelerde çoğunluk olmamız gerekirdi ben bunu daha öncede dile getirmiştim. Bu durumunda formülü vardı ama muhalefetle uzlaşı içinde yürüyelim diyerek komitelerde sayıların eşit olması kabul edildi. Bu şekilde bu durumun ne kadar yanlış olduğunu daha sonradan gördük zaten.”

"Kurultay en geç Eylül ayında yapılmalı”

“Ulusal Birlik Partisi Kurultayını, bir an önce yapıp bitirmeliyiz. Süresini fazla uzatmamak lazım. Haziran ayına yetişmiyor deniyor. Elbette köy, mahalle, ilçe seçimlerini yaparak kurultayımıza gitmemiz gerekir dolayısı ile Ağustos’ta da yapabiliriz kurultayımızı. Dolayısı ile en geç Eylül ayında UBP Kurultayı bitirilmelidir.”

"UBP Kurultayı’nda sonuna kadar adayım!"

“UBP Kurultayı’na sonuna kadar adayım. Ben dik duruşuyla bilinen bir kişiyim. Ben seçimi Zorlu Töre tarafında olacağını biliyorum. Aday olan kişiler neden çekildi ve dik durmadı bunlar bir soru işaretidir. Bugün genel başkan neden bu kadar hata yapıyor ve partiyi zorda bırakıyor?”