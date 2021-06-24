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Töre, UBP’nin anayasal zorunlulukla kurultay yapmak zorunda olduğunu kaydetti

Meclis'te milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen toplantıda kürsüye çıkan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’ “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” ile ilgili konuştu.

24 Haziran 2021 Perşembe 18:54
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Töre, UBP’nin anayasal zorunlulukla kurultay yapmak zorunda olduğunu kaydetti

Töre, demokrasinin iki bacaktan oluştuğunu, muhalefetin söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini kaydederek, UBP’nin anayasal zorunlulukla kurultay yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Töre, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın, enerji kaynakları da göz önünde bulundurulduğunda öneminin arttığını ifade ederek, Rumların silahlanmasına işaret etti ve Türkiye’nin bölgedeki gücü ve önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının hakları yanında kendi haklarını da koruyan Türkiye’nin, Kıbrıs’ın garantörü olduğunu belirten Töre, Türkiye’nin bu bölgede, deniz hava ve kara unsurlarını en güçlü şekilde bulundurmasının en doğal hakkı olduğunu kaydetti.

Rum tarafının sürekli silahlandığını, diğer ülkelerle her türlü askeri iş birlikleri yaptığını işaret eden Töre, tüm bunlardan rahatsız olmayanların Türkiye ve KKTC’den de rahatsız olmamasını istedi.  

Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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