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Töre: “Ülkenin her karış toprağına sahip çıkmalısınız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mesarya Bölgesinde bulunan İlkokulların izci gruplarının “Ataya saygı” temasıyla Vadili İlkokulunda yaptıkları çadır kampı etkinliğini ziyaret etti.

19 Mayıs 2022 Perşembe 10:33
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Töre: “Ülkenin her karış toprağına sahip çıkmalısınız”

Okula gelişinde Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ve İzci Öğretmenleri tarafından karşılanan Başkan Töre, öğrenciler ile sohbet ederek birlikte yemek yedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, konuşmalar ile devam etti.
Töre, burada yaptığı konuşmada izciliğin güzel duyguların aşılandığı bir etkinlik olduğuna değinerek, kendisinin de ortaokul yıllarında bir dönem izcilik yaptığını söyledi.
Öğrencileri, kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarını isteyen Başkan Töre: “Büyüdüğünüzde belki bir milletvekili, belki bir memur ama mutlaka hepiniz ülkemize milletimize faydalı birer insan olacaksınız” dedi.
Öğrencilerin kurduğu kamp ve “Ataya saygı” temasının son derece anlamlı olduğunu ifade eden Töre, Atatürk’ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.'' İfadesini anımsattı.
Çocukların her zaman  egemenliğe sahip çıkmasını isteyen Töre: “Sizler sadece Mesarya toprağına değil ülkenin her karış toprağına sahip çıkacaksınız” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Başkan Töre, izci öğrenciler ile birlikte Ataya saygı yürüyüşüne katılarak onlarla birlikte yürüdü.

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